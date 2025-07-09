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 | Baran Aksoy

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya bu kez videolu çağrı geldi

Son dakika haberi: Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya bu kez de videolu bir çağrı geldi. Teröristbaşı mesajında; "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya bu kez videolu çağrı geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 11:05

Teröristbaşı 'dan örgütü 'ya bu kez de videolu bir mesaj gönderdi. Teröristbaşının videosu PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir medya kuruluşu tarafından servis edildi. 19 Haziran'da çekildiği düşünülen görüntülerde Öcalan, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" diye konuştu.

"SAVAŞ STRATEJİSİNE SON VERİLMİŞTİR"

Öcalan'ın çağrısı öne çıkan sözler;

"Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Miadını doldurma bu anlamdadır. Gerisi aşırı tekrar ve açmaz olarak değerlendirilmiştir. Bu temelde kapsamlı eleştiri-öz eleştiri devam edecektir. Siyaset boşluk tanımayacağına göre, boşluk, ve Demokratik Toplum başlıklı program, 'demokratik siyaset' stratejisi ve temel taktik olarak bütüncül hukukla doldurulmak durumundadır. Tarihsel nitelikte ve kader belirleyici bir süreçten bahsediyoruz. Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı, önce sen-ben kısırlığına düşmeden, adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya bu kez videolu çağrı geldi

"SİLAH BIRAKMA MEKANİZMASININ KURULMASI SÜRECİ İLERİ TAŞIYACAKTIR"

Dolayısıyla daha da pratik ve somut kilit açıcı adımlara geçilmeye çalışılmaktadır. Benim tarafımdan ileri sürülen tezlerin belli başlı olanları şunlardır:

Herkesin üzerine düşeni yapması, Barış ve Demokratik Toplum hedefine ulaşılması, pozitif entegrasyonalist bir perspektifle mümkündür. Tüm anlatılanlardan çıkarılan sonuç; PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir. Gerek TBMM ve komisyon için anlam ifade edecek, gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını, ilgili çevre ve kamuoyuna açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Yapılan silahlı mücadele aşamasından demokratik siyaset ve hukuk aşamasına gönüllüce geçiştir. Bu bir kayıp değil, tarihi bir kazanım olarak değerlendirilmek durumundadır. Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir.

Meclisin çatısı altında bulunan DEM, diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya bu kez videolu çağrı geldi

"SİLAHIN DEĞİL, SİYASETİN VE TOPLUMSAL BARIŞIN GÜCÜNE İNANIYORUM"

Bu arada tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince; biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bu eğilimin gereğine bağlı kalınacağı tabidir. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor"

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ETİKETLER
#pkk
#terör
#barış
#silahlar
#abdullah öcalan
#demokrasi
#siyasetçi
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