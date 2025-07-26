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 | Selahattin Demirel

Abdullah Öcalan'ın çağrısında görülmüştü! Terörist Veysi Aktaş tahliye edildi: Nedeni açıklandı

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İmralı Cezaevi'nden örgüte silah bırakma çağrısını yaptığı videosunda görülen terörist Veysi Aktaş tahliye edildi. Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, tahliyeyle ortaya atılan iddialara cevap vererek Aktaş'ın tahliye nedenine dair bir açıklama yaptı.

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Abdullah Öcalan'ın çağrısında görülmüştü! Terörist Veysi Aktaş tahliye edildi: Nedeni açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 19:32

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında "İmralı Cezaevi'nde tutulan terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş edildi." şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Abdullah Öcalan'ın çağrısında görülmüştü! Terörist Veysi Aktaş tahliye edildi: Nedeni açıklandı

1994'TE HAPİS YATMAYA BAŞLADI

"Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" (765 S. TCK 125) suçundan müebbet hapis cezasına hükümlü olan Veysi Aktaş'ın, 11 Mayıs 1994'te ceza infaz kurumuna giriş yaptığı, 17 Mart 2015'te İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda müebbet hapis cezası infaz edilen hükümlünün, 30 yıl olan süresi dolduğu halde idare ve gözlem kurulu tarafından iyi hal değerlendirmesi üç kez reddedilmiş, hükümlü hakkında 25 Temmuz 2025 tarihinde yapılan değerlendirme sonrasında yaklaşık 32 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra koşullu salıverilmesine karar verilmiştir.

Abdullah Öcalan'ın çağrısında görülmüştü! Terörist Veysi Aktaş tahliye edildi: Nedeni açıklandı

"HERHANGİ BİR AYRICALIK UYGULANMADI"

Hükümlünün tahliye tarihi itibarıyla mevcut bir disiplin cezası bulunmamakta olup, yapılan tüm işlemler, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütülmüş, herhangi bir ayrıcalık veya istisna uygulanmamıştır. Bazı sosyal medya mecralarında yürütülen dezenformasyon içerikli yorumlara ve algı çalışmalarına itibar edilmemelidir."

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ETİKETLER
#tahliye
#Pkk
#Koşullu Salıverilme
#Veysi Aktaş
#İmralı Cezaevi
#Gündem
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