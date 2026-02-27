Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Abdullah Öcalan'ın yeni çağrısı sonrası ilk tepki Numan Kurtulmuş'tan: İmralı'nın açıklaması önemli

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bugün yaptığı yeni çağrıyla ilgili ilk tepki TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin siyasetin kontrolünde olduğunu belirterek "İmralı'dan yapılan açıklama önemli" dedi.

Abdullah Öcalan'ın yeni çağrısı sonrası ilk tepki Numan Kurtulmuş'tan: İmralı'nın açıklaması önemli
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 23:47

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarıyla iftarda bir araya geldi. İftar sonrası konuşma yapan Kurtulmuş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeni çağrısını "önemli" bularak "Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir." dedi.

Abdullah Öcalan'ın yeni çağrısı sonrası ilk tepki Numan Kurtulmuş'tan: İmralı'nın açıklaması önemli

0:00 124
HABERİN ÖZETİ

Abdullah Öcalan'ın yeni çağrısı sonrası ilk tepki Numan Kurtulmuş'tan: İmralı'nın açıklaması önemli

Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarıyla iftarda yaptığı konuşmada, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeni çağrısını 'önemli' bulduğunu belirterek, sürecin tamamen siyasetin kontrolünde olduğunu ifade etti.
Kurtulmuş, gücü elinde bulunduranların dünyayı istediği şekilde dizayn etmeye çalıştığı bir döneme girildiğini, Venezuela Devlet Başkanı'nın kaçırılması ve İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamı ve soykırımının sembolik göstergeler olduğunu belirtti.
Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmenin önemli bir mesele haline geldiğini, geçmişte Malazgirt ve Meclis açılış döneminde bu konunun gündeme getirildiğini söyledi.
Geçtiğimiz sene İmralı'dan gelen silah bırakma ve örgütü feshetme açıklamasının ardından TBMM çatısı altında bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun nihai raporunu hazırladığını belirtti.
Kurtulmuş, İmralı'dan yapılan açıklamanın önemli olduğunu ve örgütün bütün bileşenlerinin bu karara uyması beklendiğini, sürecin tamamen siyasetin kontrolünde olduğunu vurguladı.
İkinci İmralı açıklamasıyla sürecin daha hızlı ve yapıcı devam etmesini umduğunu, örgütün bir an evvel silahlarını bırakması ve terör meselesinin konuşulmadığı bir Türkiye'nin tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.

"GÜCÜ ELİNDE BULUNDURANLAR DÜNYAYI İSTEDİĞİ ŞEKİLDE DİZAYN EDİYOR"

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gücü elinde bulunduranın, ekonomik, siyasi ve askeri gücünü yerinde görenlerin, istediği şekilde dünyayı dizayn etmeye çalıştığı bir döneme giriyoruz. Çok sembolik göstergeleri var ama bunlardan herhalde en önemlilerinden birisi Venezuela Devlet Başkanı ve eşinin, gece yarısı yatağından kaldırılarak başka bir ülkeye götürülüp hapse atılmasıdır. Kim olursa olsun, ne suçu olursa olsun, onu tartışmıyoruz...

Abdullah Öcalan'ın yeni çağrısı sonrası ilk tepki Numan Kurtulmuş'tan: İmralı'nın açıklaması önemli

Devletlerin egemenliği meselesinin tamamen ortadan kalktığı bir kuralsızlık dönemine giriyoruz. Aynı şekilde İsrail'in üç yıla yaklaşan bir süredir Gazze'de sürdürmüş olduğu insanlık dışı katliamı ve soykırımı maalesef bütün dünya tarafından izleniyor. İsrail ve arkasına almış olduğu güç, yeterince gücü olduğunu varsaydığı için istediğini yapabiliyor. En son yaptıkları işlerden birisi de bildiğiniz gibi 15 Şubat'ta çıkardıkları bir kararla sadece Gazze'ye değil Filistin topraklarının tamamına göz diktiklerini alenen ilan etmişlerdir. Yani Batı Şeria'da Filistinlilere ait yerlerin Yahudi yerleşimcilere tescillenmesiyle ilgili bir hükümet kararı, hukuki bir zeminin kapısını açmıştır. Buna da bütün dünya sessiz kalmıştır.

"İLK SEFER BÖYLE BİR FIRSAT DOĞDU"

Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt konuşmasıyla gündeme getirdiği ve arkasından Meclis açılış döneminde gündeme getirdiği Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmek Türkiye siyasetinin en önemli mesele haline gelmiştir. Diğer taraftan Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte Türkiye önemli adımlar atmıştır.

Geçtiğimiz sene bugün İmralı silahları bırakacağını, örgütü feshedeceğini ilan eden açıklama yapmıştı. Açıklamasında ideolojik yapının çöktüğü, Türkiye'de silahlı mücadele döneminin geride kaldığı fikirlerini beyan etmiştir. Neredeyse tüm siyasi partiler sürecin yürümesi için destek oldular. Siyaset sorumluluk olarak TBMM çatısı altında komisyon kuruldu. 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptı. Çok verimli görüşmelerle nihai raporunu hazırladı. Bu meselenin çözülmesi için rahmetli Demirel, Özal, İnönü ve Erbakan Hoca birtakım adımları atmışlar ama dönemin şartları gereği imkanlar ortaya çıkmamıştı.

Abdullah Öcalan'ın yeni çağrısı sonrası ilk tepki Numan Kurtulmuş'tan: İmralı'nın açıklaması önemli

İlk sefer böyle bir fırsat doğdu. Bir parti hariç siyasi partiler komisyona üye vererek içtenlikle sürece katkı sundular. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Gayretli şekilde ortaya çalışma konuldu. 21 toplantı sonunda komisyonun ortak raporu kabul edildi.

"İMRALI'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ÖNEMLİ"

Toplumumuzun bazı kesimlerinde var olan hangi endişe varsa hiçbirisinin geçerli olmadığını ortaya koyan rapordur. Partilerin kendi görüşleri var. Onların hepsinin komisyon raporuna ilave edildi. Bu raporun inşallah gereğinin yapılması, hızlı bir şekilde artık Türkiye'nin tamamlamasının gerekli olduğu kanaatindeyim.

Bugün İmralı'dan yapılan açıklama önemlidir. Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir. Komisyon raporunun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek. Ardından Türkiye gerekli adımları atacak, bu ağır faturanın bedellerini ödemeyecektir. Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir.

Abdullah Öcalan'ın yeni çağrısı sonrası ilk tepki Numan Kurtulmuş'tan: İmralı'nın açıklaması önemli

İkinci İmralı açıklamasıyla birlikte sürecin bundan sonra daha hızlı ve daha yapıcı bir şekilde devam etmesini ümit ediyorum. Örgütün bir an evvel silahlarını bütünüyle bırakmasını, artık terör meselesinin t'sinden bile konuşmadığımız bir Türkiye'nin ve bölgenin tesis edilmesi için samimiyetle, gayretle ortaya çabaların ortaya konulması bu sürecin en önemli gereklerindendir. Şunu da açık söyleyeyim, her türlü tedirginliğe, 'Acaba şöyle mi olur, böyle mi olur?' diye başından itibaren birtakım tereddütlerin ortaya çıkmasına, hatta bazı çevrelerin kasıtlı olarak dezenformasyonlarına rağmen süreç oldukça olumlu bir şekilde yürümüş, halkımızın büyük bir kesimi bu işe destek vermiştir. Hemen bugünden yarına bu iş bitiyor değil. Önümüzde bir süreç var. Bunu ne kadar hızlandırabilirsek o kadar iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum."

