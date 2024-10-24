Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in savunması ortaya çıktı: Kafamın içinde sesler duydum, sonra da ateş ettim

24 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:40

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldürmüştü. Cinayete ilişkin dava görülmeye başlandı. Bedirhan Şener'in savunmasında "Halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum, sonrada ateş ettim." sözleri dikkat çekti. İşte olayın detayları...

Ankara​'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener​'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'in savunmasında "Halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum, sonrada ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum" sözleri dikkat çekti.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Şener, eski bakan Abdüllatif Şener ile müştekiler ve avukatlar katıldı. Mahkeme, yargılamanın başladığını belirterek kimlik tespitinin ardından tutuklu sanık Şener'e söz verdi.

"KAFAMIN İÇİNDE SESLER DUYDUM, SONRADA ATEŞ ETTİM"

Olayın yaşandığı gün takip edildiğini iddia eden Şener, "Korku içindeydim. Musibetler vardı. Halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum, sonrada ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bir yere doğru ateş etmedim. Ben öyle bir şey yapmazdım, hatırlamıyorum" dedi.

Şener'in annesi Berrin Şener ise, olay günü oğluna ulaşamadığını kendisinen zarar vermesinde dolayı endişelendiğini söyledi.

ABDÜLLATİF ŞENER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eşinin kendisini ve annesini Şener'in evine bıraktığını söyleyen anne Şener, "Eşim arabayı park ederken biz binaya girdik. Kapıyı çaldık, oğlum kapıyı açtı ve boşluğa doğru ateş etmeye başladı. Ben merdivenlerden kaçtım. Psikolojisinin bozuk olduğunu biliyorduk. Olay anında 2 el silah sesi duydum, hemen kaçtım" ifadelerinde bulundu.

Olayın tanığı eski bakan Abdüllatif Şener son günlerde oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyerek, "Telefonumuzu açmadı, kendisine zarar verebileceğini düşündük. Evine gittik. Ben aşağıda arabayı park ediyordum, kapı açılınca ateş etmiş" diye konuştu.

"ABİMİN RAHATSIZLIĞINI 6-7 YIL ÖNCE FARK ETTİM"

Sanık Şener'in kardeşi Şamil Şener ise şu beyanlara yer verdi:

"Abimin rahatsızlığını 6-7 yıl önce fark ettim. Oğlum var ismi Everest. İlk abimin bu durumunu 'Everest’i ne yapacağız' diye sormuştu, bende 'nasıl yani' dedim. Abim de ‘siz beni anlamıyorsunuz, Everest benim oğlum’ dedi. O zaman iyi olmadığını anlamıştım. Ben yurtdışına git gel yaparken görüşüyorduk. Amerika'dayken de online görüşüyorduk. Son zamanlarda abim daha da kötüleşmeye başladı. Geçmişte çok fazla tedavi gördü, anlaşılmadığını söylüyordu. Kendisinde öfke nöbeti vardı, bazen paranoyaları oluyordu, normal geçinmeye çalışıyorduk."Sanık, tanık ve müşteki beyanlarının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanarak hastaneden cezai ehliyetinin tespiti için rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi mahkemeden talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcının taleplerine sanık Şener, "Diyeceğim yoktur" diye karşılık verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı eylemleri işlediği sırada akıl hastalığı bulunup bulunmadığı, hastaysa ne zaman olduğu, uzman kontrolünde 3 haftayı geçmemek şartıyla gözleme alınmasına ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair heyet raporunun beklenilmesine karar verdi. Duruşma 5 Aralık saat 10.00'a ertelendi.