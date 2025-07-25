Adıyaman Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı verilmişti. Kararın hemen ardından İçişleri Bakanlığı, Tutdere'nin geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Abdurrahman Tutdere hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı.

BAKANLIĞIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA AÇIKLAMASI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Tutdere'nin görevden uzaklaştırma kararını sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadelerle duyurmuştu:

“Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan yürütülen soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.