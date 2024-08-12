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“Abe sıcaktır” dedi, ünlü oldu! Kerimcan Durmaz gibi birçok fenomen sosyal medyadan paylaştı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 15:46

Diyarbakır'da yaşayan 12 yaşındaki Halil Alasan'ın süs havuzunda yüzerken söylediği "Abe sıcaktır" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Kerimcan Durmaz'ın da aralarında bulunduğu birçok fenomenin dikkatini çeken bu sözlerin sahibi Halil, fenomen olmaktan mutluluk duyduğunu ancak fotoğraf çekinmekten sıkıldığını ifade etti

Şubat ayında Diyarbakır'da bulunan Anzele Parkı Havuzu'ndaki balıkları çekmek için Anzele'ye giden İHA muhabiri, balıkları bulamayınca havuzun soğuk sularında yüzen Halil Alasan adındaki çocuğun videosunu çekti.

“Abe sıcaktır” dedi, ünlü oldu! Kerimcan Durmaz gibi birçok fenomen sosyal medyadan paylaştı - 1. Resim

Kendisine mikrofon uzatılan Alasan, soğuktan titreyip “Abe sıcaktır” diyerek röportaj verdi. Kavurucu sıcaklara karşı viral olan Alasan'ın röportajı, kısa sürede milyonların yaz içeriği oldu.

“Abe sıcaktır” dedi, ünlü oldu! Kerimcan Durmaz gibi birçok fenomen sosyal medyadan paylaştı - 2. Resim

İHA muhabirine tekrar konuşan Alasan, fenomen olduğu için çok mutlu olduğunu, ancak kimi zaman fotoğraf çekinmekten sıkıldığını söyledi.

“Abe sıcaktır” dedi, ünlü oldu! Kerimcan Durmaz gibi birçok fenomen sosyal medyadan paylaştı - 3. Resim

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERE SIKILDIĞIMI SÖYLÜYORUM"

Alasan, “Beni gören herkes fotoğraf ve video çekiyor. Ben de kırmayıp taleplerini karşılıyorum. Artık herkes beni tanıyor. Birçok ünlü benim sesimi kullanarak videolar çekiyor. Bir zamandan sonra artık sıkılıyorum. Bazen de fotoğraf çektirmek isteyenlere sıkıldığımı söylüyorum. Kışın soğuk olmasına rağmen suya girmiştim. Ondan titriyordum” dedi.

“Abe sıcaktır” dedi, ünlü oldu! Kerimcan Durmaz gibi birçok fenomen sosyal medyadan paylaştı - 4. Resim

Vatandaşlardan Murat Alasan, Halil'in Diyarbakır'ı şivesiyle tanıttığını ve kente güzel bir katkı olduğunu dile getirdi.

“Abe sıcaktır” dedi, ünlü oldu! Kerimcan Durmaz gibi birçok fenomen sosyal medyadan paylaştı - 5. Resim

Alasan, şunları kaydetti:

“Halil sürekli Anzele suyuna giriyor. Biz böyle fenomen olacağını beklemiyorduk. Onun için de çok güzel oldu. İnşallah ailesine de bir katkısı olmuştur. İnşallah güzel sonuçlar alır. Birçok insan kendisiyle fotoğraf ve video çekiyor. Kendini tanıtması çok güzel. Tatlı bir çocuk kendisi. Şivesiyle Diyarbakır'ı tanıttı.”

“Abe sıcaktır” dedi, ünlü oldu! Kerimcan Durmaz gibi birçok fenomen sosyal medyadan paylaştı - 6. Resim

“Abe sıcaktır” dedi, ünlü oldu! Kerimcan Durmaz gibi birçok fenomen sosyal medyadan paylaştı - 7. Resim

“Abe sıcaktır” dedi, ünlü oldu! Kerimcan Durmaz gibi birçok fenomen sosyal medyadan paylaştı - 8. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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