Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı! Evlatlarından gelecek haberi umutla bekliyor

16 Haziran 2024 09:12 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 09:18

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremden en fazla etkilenen yerlerden biri olan Antalya'da adeta yerle bir olmuştu.

Antakya'da yaşayan 32 yaşındaki Mustafa Kılıç'ın 29 yaşındaki gelini Hasret Kılıç ve 5 yaşındaki torunu Asel Kılıç deprem sonrasında adeta kayboldu.

ÖLÜ YA DA DİRİ EVLATARINI İSTİYOR

Felaketin üzerinden yaklaşık 16 ay geçmesine rağmen çocuklarından haber alamayan acılı baba Selahattin ve anne Fatma Kılıç, aylardır umutla bir haber bekliyor. Her özel günde ve bayramda acı çeken aile, ölü ya da diri evlatlarını istiyor.

"HALEN ÇOCUKLARIMDAN UMUTLUYUM, İNŞALLAH ÇOCUKLARIM GERİ DÖNER"

Acılı baba Selahattin Kılıç, 16 aydır evlatlarından gelecek haberi umutla beklediklerini belirterek, "6 Şubat'ta meydana gelen depremden bu yana oğlum, ikizlere hamile gelinim ve 4 yaşındaki torunum Asel'e hala ulaşamadık. Her tarafı araştırmamıza rağmen ulaşamadık. Halen çocuklarımdan umutluyum, inşallah çocuklarım geri döner. Sağ yada ölü onları umarım bulabiliriz. Hala haber bekliyoruz, 16 ay oldu ama maalesef hiçbir yerden bir şey çıkmıyor. Umutla, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BU İŞE BİR EL ATILSIN CANIMIZ, ÇOK ACIYOR"

Evlatlarının acısıyla canının çok yandığını belirten Fatma Kılıç, "6 Şubat'tan beri oğlum, gelinim ve torunumdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ölüler mi, hayattalar mı bilmiyoruz. Artık bu işe bir el atılsın canımız, çok acıyor. Çok özledim çocuklarımı, en fazla torunumu özledim. DNA eşleştirilsin, fethi kabirler yapılsın ve araştırılsın. Canımız çok yanıyor" diye konuştu.