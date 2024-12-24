Acillerde yığılma azalacak: Aile hekimliğinde yeni uygulama başladı

24 Aralık 2024 18:01 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 18:04

Yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle hastalara daha fazla zaman ayrılması hedefleniyor. Bu değişiklik sayesinde acil servislerdeki gereksiz yoğunluğun azalacağı öngörülüyor. Samsun'un İlkadım ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Mahmut Tanju Memiç, aile hekimlerinin sağlık hizmetlerinin ilk durağı olduğunu belirtti.

Aile hekimleri yeni yönetmeliği memnuniyetle karşıladı. Meslekte 36 yıllık deneyime sahip olan Dr. Mahmut Tanju Memiç, 2007’den beri aynı aile sağlığı merkezinde çalıştığını ve hastalarını yakından tanıdığını ifade etti. Dr. Memiç, aile sağlığı merkezlerinin her yaş grubuna hizmet verdiğini ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında tarama ve izlem çalışmalarının yürütüldüğünü vurguladı.

"BAZI HASTALAR GEREKSİZ YERE ACİLLERİ MEŞGUL EDİYOR, İLK BİZE GELMELİLER"

Aile hekimlerinin, hastaların ilk başvuracağı sağlık uzmanları olması gerektiğini dile getiren Memiç, "Biz hastaları tanıyoruz, ne olduklarını bir bakışta anlayabiliyoruz. Ancak bazı hastalar direkt acil servislere gidiyor ve gereksiz yere acilleri meşgul ediyor. Oysa ilk bize gelmeliler. Gerekirse biz onları doğru şekilde yönlendirebiliriz," dedi. Yeni yönetmelikle birlikte kronik hastalıkların takibinin daha etkin bir şekilde yapılacağını belirten Memiç, aile hekimlerinin hastalarını düzenli arayarak sağlık durumlarını takip ettiğini söyledi. Bu durumun, erken teşhis ve tedavi süreçlerini kolaylaştıracağını ifade etti.

Yeni düzenlemenin aile hekimliği hizmetlerini güçlendirdiğini belirten Dr. Memiç, "Yönetmelik, hem maddi hem manevi açıdan mesleğimizi daha iyi yapmamızı sağladı. Meslektaşlarım da bu değişikliğin faydalı olduğunu fark etti. Bu düzenleme sayesinde hem hastalara daha iyi hizmet verebiliyoruz hem de aile hekimliğinin önemi artıyor," diye konuştu. Dr. Memiç, yeni yönetmelikle birlikte aile sağlığı merkezlerinde çalışanların gelirlerinde de yüzde 20-25 oranında artış olduğunu ekledi.

Dr. Memiç’in hastalarından emekli astsubay Remzi Karakuş, aile sağlığı merkezinde aldığı hizmetlerden memnun olduğunu belirtti. Karakuş, "30 yıldır aynı mahallede yaşıyorum. Doktorumuz her konuda bize yardımcı oluyor. İlaçlarımızı yazıyor, tahlillerimizi yaptırıyor ve gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Tüm sağlık ihtiyaçlarımız burada karşılanıyor," dedi. Yeni yönetmeliğin etkileriyle birlikte aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerin daha da etkin hale gelmesi ve acil servislerdeki gereksiz yoğunluğun azaltılması bekleniyor.