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 | Özge Sönmez

Acun Ilıcalı mahkemede aylık gelirini açıkladı! Dudak uçuklatan rakam

Acun Ilıcalı, "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla hakim karşısına çıktı. "Mutsuzum ve acı duyuyorum" diyen Ilıcalı, aylık gelirini de açıkladı. Ünlü televizyoncunun aylık geliri sosyal medyada gündeme oturdu.

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Acun Ilıcalı mahkemede aylık gelirini açıkladı! Dudak uçuklatan rakam
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 13:48

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılanması İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Hakim karşısına geçerek savunma yapan Ilıcalı, "Aylardır bu davanın şaşkınlığı içindeyim. Neden burada olduğumu anlamış değilim" dedi. Öte yandan Ilıcalı aylık gelirini de açıkladı.

Acun Ilıcalı mahkemede aylık gelirini açıkladı! Dudak uçuklatan rakam

"AYLIK KAZANCIM 5 MİLYON TL"

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşmada Acun Ilıcalı aylık gelirinin aylık 5 milyon lira olduğunu söyleyerek "Aylardır bu davanın şaşkınlığı içindeyim. Neden burada olduğumu anlamış değilim. Yayıncının hiçbir müdahale etme şansı olmadan gösterilen belli reklamlardan dolayı buradayım. Bizden önce beş yüz maç bizden sonra da beş yüz maç yayınlanmakta yayıncılar bir şey yapamamaktadır. Belgeleri vardır. Hayatımda ilk defa suçlamayla hakim karşısındayım. Mutsuzum ve acı duyuyorum. Yaptığımız tek şey UEFA’ya başvurmak ve maç almak. Bütün arkadaşlarım adına üzgünüm. Onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum. Onlar benim yol arkadaşlarım. Teknik olarak, UEFA’ya müdahale etme şansımız yok. Oranın federasyonu reklam almış, biz sadece yayıncılık görevimizi yaptık. UEFA’dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili. UEFA’nın net sözleşmesi var yayına müdahale etme şansınız yok. Sorumlu kim? oranın federasyonu. Biz yayıncılık görevimizi yaptık. Türk halkı maç izlemek istiyor bizde yayınlamak istiyoruz. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Bana en çok acı veren de dün akşam da aynı yayınların olması ve buna müdahale edemiyor olmam. Biz para verdik, aldık, yayınladık, sonunda da buradayız işte" dedi.

Acun Ilıcalı mahkemede aylık gelirini açıkladı! Dudak uçuklatan rakam

"YETKİMİZ VE İZNİMİZ YOK"

Sanık Aslı Yaşaroğlu ise "TV8 genel müdürüyüm. 35 senelik televizyon geçmişine sahip bir insanım. Biz şimdiye kadar ahlaklı yayıncılık anlayışının hiç dışına çıkmadık. Yurt dışından sadece sinyal çekerek yayınladığımız yayınlardır. Ekipman, reklam panoları bizim kontrolümüzde değildir. Onun dışında hiçbir şeye müdahale etme yetkimiz ve iznimiz yoktur. Kamuya şifresiz canlı olarak yayınlama zorunluluğumuz vardır. Tercihen değil zorunluluk olarak yayınlıyoruz. Yayını kesersek bu yasal suçtur" şeklinde savunma yaptı.

"EN UFAK İLGİM KASTIM BULUNMAMAKTA"

Sanık Ümmü Burhan ise "Exxen platformunun genel müdürüyüm. Yasadışı bahis reklamları ile ilgili en ufak ilgim kastım bulunmamaktadır. Reklamların yerleştirilmesine ilişkin sorumluluk UEFA’ya aittir. Bu yayınlarda blurlamak, temizlemek gibi teknik imkanlarımız bulunmamaktadır. Bizim tek taraflı olarak bu yayınlara müdahale etmemiz sözleşme kapsamında mümkün değildir. Exxen’e abone olanlar ücretli olarak abone olurlar. Biz bu yayını kesintili yapmak zorunda kalırsak abonelerimizi ücret ödemelerine rağmen mağdur etmiş oluruz" dedi. Savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Ara kararını açıklayan hakim dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR GÜN"

Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Bizim açımızdan, Acun Medya olarak, çok üzücü bir gün. Burada olmaktan son derece rahatsızız. En ufak şekilde suçumuzun, herhangi bir menfaatimizin olmadığı bir konuyla ilgili suçlanıyoruz. Kaderde bu da varmış. Şu anda bile hiç kimsenin çözüm bulamadığı, birçok kanalda mecburen yayınlanan bahis konusu nedeniyle biz mahkemedeyiz. Ama hayatta böyle şeyler olur; şikayetler olabilir. Sonuç itibarıyla burada en önemli konu, adalete olan güvenimizdir. Adaletimize güveniyoruz. Ve tabii ki hiçbir suçumuzun ve alakamızın olmadığı bu konuda en kısa sürede beraat edeceğimize inanıyoruz. Emniyet kemeri takmadığım oldu, kask takmadığım oldu, trafik cezası yedim. Hayatta hiç hata yapmamış biri değilim. Ama belki de hayatım boyunca en suçsuz olduğum konu ne deseniz, herhalde bu konu çıkar. Ben ve arkadaşlarım, en ufak bir şekilde alakamız olmayan, sadece yurt dışındaki bir milli maçı Türkiye’de yayınladığımız için hiçbir müdahilimizin olmadığı bir konuda bugün maalesef hakim karşısına çıktık. Demin de dediğim gibi, hayatta olur böyle şeyler. Sonuçta şikayet ederler, yargılanmamız gerekebilir. Mühim olan sonucudur. Bizim en ufak bir şüphemiz yok. Beraat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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