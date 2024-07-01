Adalar'a ücretsiz ulaşıma son! Başkan Akpolat 'müjde' diyerek duyurdu 

01 Temmuz 2024 23:36 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 23:54

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkanlığında Adalar Belediyesi Meclis toplantısı Burgazada'da gerçekleşti. Toplantıda Özel Güvenlik İzin Belgesi, protokol, ücret tarifesi, ücret aktarması ve bütçe uygulamaları teklifleri ele alınırken 16 milyon İstanbulluyu ilgilendiren bir kararı Başkan Akpolat duyurdu.

Meclis toplantısı sonrası Akpolat ve Meclis üyeleri, toplantıyı izleyen vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Adalar'da gerçekleştirilen minibüs eylemleri hakkında açıklamalarda bulunan Akpolat, olayların doğru olmadığını, sorunların sağduyulu şekilde çözüleceğini belirtti.

MİNİBÜS KRİZİ...

Protestoları saygıyla karşıladığını söyleyen Akpolat, "Hiçbir mazeret üretmeksizin neticede bir kriz yaşandı ama krizin başlangıç zamanı İETT'nin genel müdürü Alper Bilgili döneminde başlayan bir süreçti. Bireysel elektrikli araçların çoğalmasında altyapıda İETT'nin tamamen ulaşım konusunda, yetersiz kalması sebebiyle bunları yaşadık. Ekrem Bey’de bu konuya çok sıcak bakıyor ve burada yapılan eylemi görmezden gelme gibi bir düşüncesi yok. Konuşa konuşa uzlaşacağız. Biri hayır diyecek, biri evet diyecek orta yolu bulacağız. Minibüslerin Ada'ya yakışmadığı aşikar. Bunu hiç kimse söyleyemez" dedi.

ADALAR ARTIK ÜCRETLİ...

Bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından Adalar’ın muaf tutulması için yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ifade eden Akpolat, "Sayın Başkan'la görüştüğümüzde evet bu geçtiğimiz bayram Adalar'da ücretsiz ulaşımın son bayramıydı. Bunun da müjdesini vereyim. Artık Adalar'da bu kesin net olduğu için ifade ediyorum. İstanbul'daki 39 ilçede uygulanan ücretsiz bayram seferleri, Adalar muaf tutularak yapılacak" diye konuştu.