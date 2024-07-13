Adalar'da davul zurnalı 'azmanbüs' protestosu 

13 Temmuz 2024 18:05 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 18:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüslere yönelik tepkiler devam ediyor. Ada sakinleri, "Azmanbüs" olarak adlandırdıkları minibüslerin kaldırılması için protesto düzenledi.

Davul ve zurnalar eşliğinde gerçekleştirilen eylemde, bir grup ilçe sakini minibüslerin ada dokusuna uymadığını ve bölgeye zarar verdiğini savundu.

"ADA YOLU YAYA YOLU"

Büyükada’da İETT’nin yolcu alıp indirdiği noktaya gelen elektrikli araçların yaklaşık 15 dakika boyunca ilerlemesi engellendi. Eylemciler, davul ve zurnalar eşliğinde minibüslerin önünde durarak, tepkilerini dile getirdi. Protesto sırasında, ada sakinlerinin mini taksilere yol verip büyük araçlara geçiş izni vermemesi dikkat çekti.

"Azmanbüs" olarak adlandırdıkları minibüslerin ada yaşamını olumsuz etkilediğini belirten ada sakinleri, “Ada yolu yaya yolu”, “Adalar şehirleşmesin” “Adada azmanbüs istemiyoruz” yazılı pankartlarla slogan attı.