Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Bakan Gürlek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında her öğretmenin izi olduğunu belirtti. Gürlek, öğretmenlerin evlatların hayallerini büyüttüğünü, düşünce dünyalarını zenginleştirdiğini, yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik ettiğini ve onları hayata hazırladığını ifade ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Geleceğin teminatı nesillerin yetişmesindeki emek ve fedakarlıkları dolayısıyla tüm öğretmenlere şükranlarını sundu.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında her öğretmenin izi olduğunu belirten Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

"Evlatlarımızın hayallerini büyüten, düşünce dünyalarını zenginleştiren, yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik eden ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum.

Geleceğimizin teminatı olan nesillerin yetişmesinde gösterdikleri emek ve fedakarlıklar için tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."

https://x.com/abakingurlek/status/2124975072083312913