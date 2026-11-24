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İstanbul
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında her öğretmenin izi olduğunu belirten Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Evlatlarımızın hayallerini büyüten, düşünce dünyalarını zenginleştiren, yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik eden ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum.
Geleceğimizin teminatı olan nesillerin yetişmesinde gösterdikleri emek ve fedakarlıklar için tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."
https://x.com/abakingurlek/status/2124975072083312913