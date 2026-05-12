Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği personel alımının 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını belirtti. "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz” diyen Gürlek, “Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 15 bin sözleşmeli personel alınacak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin sözleşmeli personel alımının 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını duyurdu. Merkez ve taşra teşkilatına 15 bin sözleşmeli personel alınacak. Personel alımları 2026 yılı içerisinde tamamlanacak. Alımlarda 44 farklı unvan bulunuyor. Branş dağılımında zabıt kâtibi (5.259), infaz ve koruma memuru (4.508) ve destek personeli (1.300) en yüksek sayılara sahip.

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Gürlek, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak alımlarda 5 bin 259 zabıt kâtibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, bin 300 destek personeli, bin 41 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacının yer aldığını ifade etti.

44 FARKLI UNVANDA ALIM YAPILACAK

Paylaşımında toplam 44 farklı unvanda personel alımı yapılacağını kaydeden Gürlek, "Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.