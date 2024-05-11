Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Anneler Günü için açık görüş kararı

11 May 2024 14:51 - Güncelleme : 11 May 2024 14:58

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15’inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

ANNELER GÜNÜ AÇIK GÖRÜŞ KARARININ DETAYLARI

Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada detaylar paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi...

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in İkinci Bölüm ''Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş'' alt başlıklı 15'inci maddesi gereğince, kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verilmektedir.

Bu kapsamda;

A- AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANACAK OLANLAR

Kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılan kadın hükümlü ve tutuklulara Anneler Günü münasebetiyle aşağıdaki esaslar çerçevesinde açık görüş yaptırılacaktır.

B- AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup, bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacaktır.

C- AÇIK GÖRÜŞ SÜRELERİ

Açık görüşler 13-14-15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında kadın hükümlü ve tutuklular faydalandırılmak üzere;

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecektir.

Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacaktır.