Adalet Bakanı Tunç Narin Güran cinayetindeki yeni gelişmeyi duyurdu! 

20 Ekim 2024 20:24 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 20:26

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasındaki yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Tunç açıkladı. İddianamenin bu hafta mahkemeye sunulacağını duyuran Bakan Tunç, "Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir" dedi.

Diyarbakır​'ın Bağlar​ ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni, dere kenarında bir çuval içerisinde bulunmuştu. Cinayetle ilgili sır perdesi henüz tam anlamıyla aralanmış olsa da soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Küçük çocuğun annesi, abisi ve amcasının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili olarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​ kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Bu hafta iddianamenin mahkemeye sunulacağını belirten Bakan Tunç, HTS kayıtlarından daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya kadar bakıldığını ifade etti.

"NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE DELİL TOPLAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Tunç, "Adli tıp raporundan ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlar ve kamera görüntülerine kadar delil toplama çalışması yapıldı." diye konuştu.

"HESAP VERECEKLER"

Narin Güran cinayetinin toplumu etkilediğinin altını çizen Tunç, "Cansız bedenine ulaşıldıktan sonra adli soruşturma detaylı bir şekilde yürütüldü" dedi.

İddianamenin bu hafta içerisinde mahkemeye sunulacağını duyuran Tunç, "Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.