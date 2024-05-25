Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un acı günü

25 May 2024 14:59 - Güncelleme : 25 May 2024 14:59

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eniştesi, Bakan Tunç'un Danışmanı Selim Çetinkaya'nın babası İsmail Çetinkaya, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti.

Çetinkaya'nın cenazesi memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Ulukaya Cami'de öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Ertan Şahin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Harun Ceylan, mülkü ve idari amirler, polis ve askeri erkan, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çetinkaya'nın cenazesi, dualarla Ulupınar Köyü mezarlığı aile kabristanına defnedildi.