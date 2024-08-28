Adalet Bakanlığı başörtüsü ayrımcılığına karşı harekete geçti: Dilara Çiçek'e skandal mesaj

28 Ağustos 2024 18:53 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 19:03

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başörtülü kabul etmeyen Dünya Diş Hekimliği Kongresi sorumluları için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusu başörtüsü gerekçe gösterilerek geri çevrilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gelişmeleri şu şekilde aktardı: "İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır"

"28 ŞUBAT ZİHNİYETİ" VURGUSU

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu ifade eden Bakan Tunç, bu zihniyetin eski Türkiye’de kaldığını belirterek, "Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN DİLARA ÇİÇEK'E DESTEK KARARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dilara Çiçek'e hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destek vereceklerini bildirdi. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kendisine ulaşarak maruz kaldığı ayrımcılık karşısında hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destekçisi olacağımızı ve süreci bizzat takip edeceğimizi ifade ettik. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."