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Adalet çok çabuk tecelli etti! Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 13:46 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:51

İstanbul Esenyurt'ta bir binada iğrenç bir olay yaşandı. Sipariş getiren kurye, asansöre tuvaletini yaptı. Tam da o sırada asansörün arıza yapması nedeniyle kurye asansörde mahsur kaldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Esenyurt'un Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşanan olayda; lüks bir siteye sipariş getiren kurye, teslimatı yaptıktan sonra asansöre bindi.

Asansörün kapısı kapandığı gibi kurye, tuvaletini yapmaya başladı. tam da o sırada asansörün arıza yapması nedeniyle, kurye mahsur kaldı.

Adalet çok çabuk tecelli etti! Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı - 1. Resim

ÇARESİZCE TUŞLARA BASTI

Dakikalarca içeride mahsur kalan adam çaresizce tuşlara basarken, site görevlileri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaşanan o trajikomik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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