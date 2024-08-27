Adalet çok çabuk tecelli etti! Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı

27 Ağustos 2024 13:46 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:51

İstanbul Esenyurt'un Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşanan olayda; lüks bir siteye sipariş getiren kurye, teslimatı yaptıktan sonra asansöre bindi.

Asansörün kapısı kapandığı gibi kurye, tuvaletini yapmaya başladı. tam da o sırada asansörün arıza yapması nedeniyle, kurye mahsur kaldı.

ÇARESİZCE TUŞLARA BASTI

Dakikalarca içeride mahsur kalan adam çaresizce tuşlara basarken, site görevlileri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaşanan o trajikomik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.