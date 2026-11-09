Adana deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Adana'da fay hattı var mı, hangi ilçeler riskli?

Adana ve çevresinde peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan depremlerin ardından Adana'nın deprem riski, fay hatları ve kentteki deprem tehlikesi yeniden gündeme geldi. Adana'nın fay hatları, deprem tehlikesi ve ilçelerin durumu da araştırılmaya başlandı. Peki Adana deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Adana'da fay hattı var mı?

ADANA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Adana için güncel resmi değerlendirmede “1., 2., 3. veya 4. derece deprem bölgesi” şeklinde bir sınıflandırma kullanılmıyor. AFAD'ın 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası, eski deprem bölgeleri haritasından farklı olarak bölgeleri dereceye ayırmak yerine en büyük yer ivmesi değerleri üzerinden değerlendiriyor.

Bu nedenle “Adana kaçıncı derece deprem bölgesinde?” sorusuna güncel sistem üzerinden doğrudan 1., 2. veya 3. derece şeklinde yanıt vermek doğru değil. Adana'nın deprem tehlikesi de il genelinde aynı seviyede değerlendirilmiyor. Bulunulan noktanın konumu, zemin özellikleri ve çevredeki fayların durumu birlikte ele alınıyor.

AFAD'ın interaktif deprem tehlike haritasında değerlendirmeler koordinat ve konum bazında yapılabiliyor. Ayrıca AFAD, söz konusu haritanın bir deprem risk haritası olmadığının altını çiziyor.

ADANA'DA FAY HATTI VAR MI?

Adana ve çevresinde deprem üretebilecek aktif fay sistemleri bulunuyor. MTA'nın 2026 tarihli Türkiye Diri Fay Haritası, bölgedeki diri faylara ilişkin güncel verileri içeriyor.

Adana çevresindeki önemli tektonik yapılardan biri Misis Fayı. Bunun yanında kentin kuzey ve doğu çevresinde Savrun, Saimbeyli, Tufanbeyli, Kozan, Toprakkale ve Ecemiş fayları gibi farklı fay ve fay zonları da bölgenin depremselliği açısından önem taşıyor.

MTA'nın 2023 yılında TBMM'de yaptığı açıklamada ise Savrun Fayı'nın Kozan'a kadar geldiği, ancak Adana kent merkezinin doğrudan altından haritalanmış bir diri fayın geçmediği belirtilmişti. Aynı açıklamada 1998 Ceyhan depreminin Misis Fayı üzerinde meydana geldiği ifade edilmişti.

ADANA'DA HANGİ İLÇELER DEPREM AÇISINDAN DİKKAT ÇEKİYOR?

Adana'da deprem açısından yalnızca tek bir ilçeyi “riskli” olarak nitelendirmek doğru değil. Ancak diri faylara yakınlık ve bölgesel tektonik yapı bakımından özellikle Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke, Kozan, Aladağ, Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık çevresi deprem araştırmalarında öne çıkıyor.

Öte yandan Adana kent merkezinin doğrudan altından geçen haritalanmış bir diri fay bulunmadığı yönündeki MTA açıklaması, merkez ilçelerin deprem tehlikesinin bulunmadığı anlamına gelmiyor. Deprem sırasında oluşabilecek hasarda faylara uzaklığın yanı sıra zeminin özellikleri ve yapıların dayanıklılığı da belirleyici oluyor.

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLLER HANGİLERİ?

Türkiye, aktif fay sistemlerinin bulunduğu bir ülke olduğu için çok sayıda il deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu ve Batı Anadolu'daki aktif fay sistemleri başta olmak üzere farklı bölgelerde diri faylar bulunuyor.

Adana da özellikle Doğu Anadolu Fay Sistemi'nin güneybatı uzanımları ve bölgedeki diğer aktif faylar nedeniyle deprem tehlikesi bulunan iller arasında değerlendiriliyor. Ancak kentleri tek tek “şu derece riskli” şeklinde sıralamak, güncel AFAD sisteminin çalışma biçimini tam olarak yansıtmıyor.

DEPREM TEHLİKESİ İLE DEPREM RİSKİ AYNI DEĞİL

Adana'nın deprem durumunu değerlendirirken deprem tehlikesi ile deprem riskini birbirinden ayırmak gerekiyor.

Deprem tehlikesi, belirli bir bölgede deprem kaynaklı yer hareketinin meydana gelme ihtimalini ifade ediyor. Deprem riski ise bu hareketin insanlar, binalar, altyapı ve ekonomik değerler üzerindeki muhtemel sonuçlarını kapsıyor.

Bu nedenle bir ilçenin fay hattına yakın olması tek başına “bu ilçe kesinlikle riskli” sonucunu doğurmuyor. Aynı şekilde diri faya uzak bir bölgede bulunan dayanıksız bir yapı da deprem sırasında ciddi zarar görebiliyor. AFAD da Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın bir risk haritası olmadığını özellikle belirtiyor.