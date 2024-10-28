Adana depremi sonrası Naci Görür'den uyarı: Stres yüklendi

28 Ekim 2024 03:13 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 03:23

Adana'da 5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu. Görür, "Doğu Anadolu Fay Hattı'na 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, 'Depremler olabilir' demiştik. Deprem dirençli Adana’yı kurun" dedi.

Adana​'da saat 20.07’de merkez üssü Kozan​ ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya platformu X'den açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremlerinde Doğu Anadolu Fay Hattı​'na stres yüklendiğini belirten Görür, "Deprem dirençli Adayı'yı kurun" uyarısında bulundu.

Naci Görür açıklamasında şunları kaydetti:

"Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubat'ta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, 'Depremler olabilir' demiştik. Deprem dirençli Adayı'yı kurun!"