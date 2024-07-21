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Adana güne depremle uyandı! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 06:03 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 06:31
Adana güne depremle uyandı! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Son dakika deprem haberi... Adana Aladağ'da sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD detayları duyurdu

Adana Aladağ merkezli saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti. AFAD'dan depremin derinliği 9.26 kilometre olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.2 olarak belirtilen sarsıntının derinliği 3.1 olarak açıklandı.

Adana güne depremle uyandı! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com
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