Adana peş peşe depremlerle sallandı, Naci Görür uyardı: 6 Şubat'ın etkisi

07 Ağustos 2024 14:21 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Adana'da saat 05.32'de 4.6, 05.33'te 4.5 ve 05.34'te 4.0 büyüklüğünde peş peşe üç deprem meydana geldi.

Kozan ve Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlatırken vatandaşlar evlerini terk ederek sokaklara çıktı. Evlerine dönmekten korkan bazı vatandaşlar ise parklara sığındı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi sonrası bir açıklama geldi. Saimbeyli Fay Zonu'na dikkati çeken Görür, Adana'daki depreminin doğrudan Doğu Anadolu Fay hattıyla ilgili olmadığını belirtti.

"6 ŞUBAT HAREKETLERİNİN ETKİSİ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR"

Stres transferi gerçekleşmiş olabileceğini belirten Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4’den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir"