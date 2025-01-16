Adana sabaha karşı korkunç çatışma! 2 kardeş öldü, 1 kişi ağır yaralı

16 Ocak 2025 06:20 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 06:26

Adana'da sabaha karşı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Umut ve Serdar Akipa kardeşler hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi de ağır yaralandı. İşte detaylar...

Adana'da sabaha karşı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş vurularak öldürüldü. Kurşunların havada uçuştuğu olayda 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

ÖNCE YUMRUKLAR SONRA SİLAHLAR KONUŞTU

Olay Merkez Sarıçam​ ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü şahitlerinin verdiği bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada gruplardan birinin içinde yer alan Serdar ile Umut Akipa isimli kardeşler, diğer grubun silahla ateş etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden vuruldu.

BİRİ OLAY YERİNDE BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Umut Akipa'nın olay yerinde hayatını kaybettiğni belirlerken Serdar Akipa ve ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Serdar Akipa da kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen ağır yaralı diğer şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

12 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Akipa kardeşlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana​ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ise olay yerinde yaptığı incelemede 12 adet boş kovan buldu.