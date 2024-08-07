Adana ve Akdeniz'deki depremlerden sonra dikkat çeken açıklama! Kahramamaraş felaketinin artçıları

07 Ağustos 2024 12:09 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:27

Adana'dan sonra Akdeniz açıklarında da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu

Adana'dan sonra Akdeniz açıklarında da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 1'er dakika arayla 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Vatandaşlar, evlerini terk edip, sokaklara çıktı. Bazı ev ve iş yerlerinin duvarında çatlaklar oluştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi.

AKDENİZ DE SALLANDI

Adana'daki korkutan sarsıntıların ardından bir deprem haberi de yine Akdeniz'den geldi.

Akdeniz açıklarında saat 11.23'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

RAHATLATAN AÇIKLAMA

Son günlerde yurdun farklı yerlerinde sık sık yaşanan depremlerin ardından uzman isimden açıklama geldi.

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Baki, “Bunlar artçı depremler. Kahramanmaraş depreminin artçılarıdır.

ENERJİ BOŞALIMI SAĞLIYOR

Biriken enerji boşalımı olarak değerlendirebiliriz. Doğu Anadolu fayı Kahramanmaraş’a kadar gelir ve buradan üç kola ayrılır.

Bir kol Kozan’a iner. Bir kol İskenderun Körfezi’ne uzanır, bir kol da Hatay’a uzanır. Bu hatta yaşanan deprem Kozan’daki enerji boşalımından kaynaklanmıştır” dedi.