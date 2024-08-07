Adana ve Akdeniz'deki depremlerden sonra dikkat çeken açıklama! Kahramamaraş felaketinin artçıları
Adana'da bu sabah saatlerinde, Akdeniz'de de son günlerde meydana gelen peş peşe depremler vatandaşları endişelendiriyor. Uzman isimden rahatlatan bir açıklama geldi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kozan’da meydana gelen depremin biriken enerjinin boşalması sonucu yaşandığını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçısı olduğunu söyledi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 1'er dakika arayla 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.
Vatandaşlar, evlerini terk edip, sokaklara çıktı. Bazı ev ve iş yerlerinin duvarında çatlaklar oluştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi.
AKDENİZ DE SALLANDI
Adana'daki korkutan sarsıntıların ardından bir deprem haberi de yine Akdeniz'den geldi.
Akdeniz açıklarında saat 11.23'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
RAHATLATAN AÇIKLAMA
Son günlerde yurdun farklı yerlerinde sık sık yaşanan depremlerin ardından uzman isimden açıklama geldi.
Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Baki, “Bunlar artçı depremler. Kahramanmaraş depreminin artçılarıdır.
ENERJİ BOŞALIMI SAĞLIYOR
Biriken enerji boşalımı olarak değerlendirebiliriz. Doğu Anadolu fayı Kahramanmaraş’a kadar gelir ve buradan üç kola ayrılır.
Bir kol Kozan’a iner. Bir kol İskenderun Körfezi’ne uzanır, bir kol da Hatay’a uzanır. Bu hatta yaşanan deprem Kozan’daki enerji boşalımından kaynaklanmıştır” dedi.