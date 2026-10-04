Adana ve Osmaniye'de okullar tatil mi? 5 Ekim Pazartesi Adana ve Osmaniye'de okullar tatil oldu mu?

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İstanbul
Adana ve Osmaniye'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından öğrenciler ve veliler, “Adana ve Osmaniye'de okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Adana ve Osmaniye'de okullar tatil edildi mi?
Adana ve Osmaniye'de yaşanan depremlerin ardından gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Öğrenciler ve veliler, “Adana'da bugün okullar tatil mi?” ve “Osmaniye'de okullar tatil mi?” sorularının yanıtını araştırıyor.
Şu ana kadar yapılan açıklamalarda Adana ve Osmaniye'de okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar duyurulmadı. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde karar ilgili valilikler tarafından duyurulacak.
AFAD'ın verilerine göre ilk deprem Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
İlk sarsıntının ardından Adana'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından bu kez Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD, Adana'daki depremlerin ardından bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. AFAD açıklamasında, Adana'daki deprem sonrasında şu an için olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
AFAD, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
TGRT Haber'e bağlanan Adana Valisi Mustafa Yavuz, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı. Vali Yavuz, bölgede saha taramalarının devam ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Kurum, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini ve gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini açıkladı.
Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Adana ve Osmaniye'de okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılması halinde karar valilikler tarafından duyurulacak.
Öğrenci ve velilerin Adana Valiliği ve Osmaniye Valiliği tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.