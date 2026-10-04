Adana ve Osmaniye'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından öğrenciler ve veliler, “Adana ve Osmaniye'de okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Adana ve Osmaniye'de okullar tatil edildi mi?

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HABERİN ÖZETİ Adana ve Osmaniye'de okullar tatil mi? 5 Ekim Pazartesi Adana ve Osmaniye'de okullar tatil oldu mu? Adana ve Osmaniye'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Ardından Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Şu ana kadar Adana ve Osmaniye'de okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar duyurulmadı. AFAD, Adana'daki deprem sonrasında olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ADANA VE OSMANİYE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Adana ve Osmaniye'de yaşanan depremlerin ardından gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Öğrenciler ve veliler, “Adana'da bugün okullar tatil mi?” ve “Osmaniye'de okullar tatil mi?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Şu ana kadar yapılan açıklamalarda Adana ve Osmaniye'de okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar duyurulmadı. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde karar ilgili valilikler tarafından duyurulacak.

ADANA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD'ın verilerine göre ilk deprem Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

İlk sarsıntının ardından Adana'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından bu kez Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD, Adana'daki depremlerin ardından bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. AFAD açıklamasında, Adana'daki deprem sonrasında şu an için olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AFAD, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

ADANA VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

TGRT Haber'e bağlanan Adana Valisi Mustafa Yavuz, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı. Vali Yavuz, bölgede saha taramalarının devam ettiğini belirtti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN KURUM: GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini ve gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini açıkladı.

OKULLARIN TATİL DURUMU İÇİN GÖZLER VALİLİKLERDE

Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Adana ve Osmaniye'de okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılması halinde karar valilikler tarafından duyurulacak.

Öğrenci ve velilerin Adana Valiliği ve Osmaniye Valiliği tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

