Adana'da 1 dakika arayla 3 deprem! Vatandaşların panik anları kamerada

07 Ağustos 2024 09:27 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:45

Adana'da sabah saatlerinde 3 şiddetli depremle sarsıldı. Önce 4,6 büyüklüğünde depremle sallanan Adana'da 4,5 ve 4,0 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi.

ADANA'DAKİ DEPREMDE VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Vatandaşların büyük panikle sokaklara döküldüğü depremde korkutan anlar kameraya yansıdı. Ayrıca deprem ilçedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremde olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğündeki 3 depremin meydana geldiğini belirterek "Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

Yerlikaya mesajının sonunda depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.