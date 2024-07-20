Adana'da 10 yaşındaki kız çocuğunun elindeki telefonu çaldılar! O anlar güvenlik kamerasında

20 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 10:47

Adana'da bir kişinin, yürürken telefonla konuşan 10 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa sürede yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA'DA 10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALDILAR!

Olay, 9 Temmuz'da merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Kur'an Kursu'na gitmek için evden çıkıp, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yürüyen B.M.A. (10), cep telefonuyla annesi Neslihan A. (38) ile konuşurken, arkasından elektrikli bisikletle yaklaşan Cihat H. (22), küçük kızın elindeki telefonu alıp, aracıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaççının kaçış güzergahındaki 100 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri mercek altına alıp, zanlının da Cihat H. olduğunu belirledi.

Şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunda, “Küçük kız elinde telefonla konuşurken, bir anda telefonunu çalmaya karar verdim” dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.