Adana’da 35 aracın lastiğini patlatan şahıslardan pişkin savunma: Kafamız güzeldi!

22 Aralık 2024 10:42 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 10:45

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde 35 aracın lastiğini patlatan şahıslar pes dedirten ifadeler kullandı. Şahısların “Alkollü olduklarını, hiçbir şey hatırlamadıklarını” söylediği öne sürüldü. Her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Feyzullah K. ve Alper Ö. park halindeki 34 otomobil ve 1 traktörünün lastiklerini patlattı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.

BİR ŞEY HATIRLAMIYORLAR

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Polis Merkezi amirliği ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olay yerine gelip güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, tespit ettiği 2 şüpheli de yakalandı. Her iki şüphelinin de emniyetteki ifadesinde alkollü olduklarını bir şey hatırlamadıklarını söylediği öne sürüldü.

''KAFAMIZ GÜZELDİ''

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Feyzullah K., “Kafamız güzeldi hiçbir şey hatırlamıyoruz. Pişmanım yaptıklarım için” dedi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah K. ve Alper Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.