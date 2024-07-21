Adana'da acı olay: Baraja uçan araç 4 kişilik aileye mezar oldu

21 Temmuz 2024 14:54 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 15:46

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi yürek yakıcı bir olaya sahne oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre Veysel Aydoğmuş'un kullandığı ve otomobil, dün Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkarak önce bariyere çarptı ardından da Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu.

Araç saniyeler içinde suların içine gömülerek gözden kaybolurken vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler de araçta oldukları düşünülen 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

AİLENİN YAKINLARI OLAY YERİNDE

Sudaki çalışmaların ardından ilk acı haber gecikmedi ve ailenin 16 yaşındaki ilk çocuğu Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları ertesi güne sarkarken ailenin geri kalanının cenazelerine 4 saat sonra ulaşıldı.

18 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne Emine Aydoğmuş ve en son da baba Veysel Aydoğmuş'un cansız bedeni çıkartıldı. Bu sırada ailenin yakınları gözyaşlarına boğulup feryat etti. Cenazeler ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

BİR YAKINLARI GÖLE ATLAMAK İSTEDİ

Bu arada arama kurtarma çalışmaları sırasında anne, baba ve diğer çocuğa ulaşılamayınca bu duruma tepki gösteren ailenin bir yakını göle atlamak istedi. Şahsı polis ve araya giren vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Şahıs bir süre göle atlamak için ısrar etse de daha sonra ikna oldu.