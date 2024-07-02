Adana'da ahşap panel üretim fabrikası alevlere teslim oldu! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

02 Temmuz 2024 17:45 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 18:00

Adana'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kastamonu Entegre Tesisleri'nde yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri ve organize sanayinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Ayrıca entegre tesislerinde orman ürünleri olduğu için yangın kısa sürede büyüyünce helikopterle de müdahale başladı. Yangın hala devam ediyor.

Güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı.