Adana'da akılalmaz anlar! Sürücüden şoke eden sözler: "Sen dua et ben seni yaşatıyorum"

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Kasım 2024 11:02 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:10

Adana’da trafikte başlayan tartışmada akılalmaz anlar yaşandı. Bir kadın sürücü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" diyerek ağza hakaret ve küfürler etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.