Adana'da akılalmaz anlar! Sürücüden şoke eden sözler: "Sen dua et ben seni yaşatıyorum"
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 11:02 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:10
Adana’da trafikte başlayan tartışmada akılalmaz anlar yaşandı. Bir kadın sürücü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" diyerek ağza hakaret ve küfürler etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Akılalmaz görüntülerin adresi Adana. Bir kadın sürücü otomobiliyle ilerlerken motosikletli sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında küfürler ve hakaretler havada uçuştu. O anlarda motosiklet sürücünün arkadaşı yaşananları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
"DUA ET SENİ YAŞATIYORUM"
Kadın sürücü ağza alınmayacak küfüler ederken, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" dedi. Ardından tekrardan küfürler eden kadın, "İzinsiz video mu çekiyorsun, mahkemece geçmiyor ki ben mali müşavirim" diyerek küfürlerine devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı