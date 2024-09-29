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Adana'da akılalmaz olay! Eşini ehliyet sınavından geçirmeyen görevliyi feci şekilde dövdü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:26

Adana'da bir kişi 4. kez direksiyon sınavına giren eşini sinyal vermediği için bırakan görevlinin burnunu kırdı. Görevli kanlar içinde kalırken, şüpheli Murat V.'yi gözaltına aldı.

Adana​'da Yüreğir​ ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yaşanan olay pes dedirtti. Esma V., isimli kadın 4. kez girdiği direksiyon sınavından yine geçemedi. Kavşağı döndüğü sırada sinyal vermeyen kadın kurallara uymadığı için sınavdan kaldı. Duruma sinirlenen Esma V.'nin eşi adeta dehşet saçtı. 

GÖREVLİNİN BURNUNU KIRDI

Sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.'nin eşi Murat V., duruma öfkelendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.'ya yumruk attı. Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.'den şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.'yi gözaltına aldı. Akıncılar Polis Merkezi'ne götürülen Murat V.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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