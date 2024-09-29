Adana'da akılalmaz olay! Eşini ehliyet sınavından geçirmeyen görevliyi feci şekilde dövdü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:26

Adana'da bir kişi 4. kez direksiyon sınavına giren eşini sinyal vermediği için bırakan görevlinin burnunu kırdı. Görevli kanlar içinde kalırken, şüpheli Murat V.'yi gözaltına aldı.