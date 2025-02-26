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 | Özge Sönmez

Adana'da akılalmaz olay! Sosyal medyada gördüğü videoya sinirlendi, görüntülerdeki kişiyi öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olay dehşete düşürdü. 2 gün önce cinayete kurban giden Orhan Akçasu'nun bir kişiyi öldüresiye darp edip bu anları sosyal medyada paylaştığı için öldürüldüğü belirlendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 08:59

Şevkiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda dehşet yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 23 yaşındaki Orhan Akçasu, sosyal medyada tartıştığı kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı M.A. ise yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından M.A. gözaltına alındı.

KAVGA SOSYAL MEDYADA ALEVLENDİ

Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, yaşı küçük K.Ş.'yi dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi.

"DELİKANLILIĞA SIĞAR MI?"

İddiaya göre, bir evde küçük yaşlardaki kişi, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.'nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞLER

Öte yandan küçük çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti. Çocuğun darbedildikten sonrada ayağından vurulduğu öğrenildi. Polisin cinayetle ilgili gözaltına aldığı 6 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca polis, çocuğun darbedilmesiyle ilgili de 3 kişiyi gözaltına aldı. Çocuğun darbedilmesiyle ilgili şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1'i adliyeye sevk edildi.

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