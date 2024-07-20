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Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Kocasına kızıp evi ateşe verdi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Temmuz 2024 09:29 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 09:36

Adana Seyhan'da eşine sinirlenen kadın evi ateşe verdi. Alevler evi sararken, bu sırada mutfak tüpü patladı. İçeriden çıkamayan kadın yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, Atlı ailesinin yaşadığı evde mutfak tüpü patladı.

Patlamada yaralanan Gonca Atlı, çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Kocasına kızıp evi ateşe verdi - 1. Resim

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 3 çocuk annesi Atlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlama nedeniyle evin duvarlarının bir kısmının çöktüğü görüldü.

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Kocasına kızıp evi ateşe verdi - 2. Resim

İÇERİDEN ÇIKAMADI 

40 yaşındaki Goncagül A. eşine kızıp evini ateş verdi. Kendi de evde kaldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada evde patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler bir taraftan yangına müdahale edip diğer taraftan da evde yanan kadını çıkarmayı başardı.

Kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Kocasına kızıp evi ateşe verdi - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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