Adana'da can pazarı! Otomobil sulama kanalına uçtu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 09:06 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:08
Adana’da içinde 6 kişinin olduğu otomobil su kanalına uçtu. Kaza sonrası can pazarı yaşandı. Aracın tavanına çıkan 6 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Adana'da meydana gelen kazada korku dolu anlar yaşandı.
Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da meydana gelen olayda sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi, aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtuldu.
KORKU DOLU ANLAR
Çevredeki vatandaşların yardımıyla can pazarının yaşandığı kanalda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı