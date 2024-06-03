Adana'da çocuklar, boğulmasınlar diye yüzme bilmeyenleri dövüyor

03 Haziran 2024 17:06 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:13

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda çocuklar ölümüne kulaç atmaya başladı.

Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirirken bazılarının söylediği sözler ise pes dedirtti.

"ANNELERİ, BABALARI AĞLAYACAĞINA ONLAR ÜZÜLÜP AĞLASIN"

15 yaşındaki Halil Koşar, sulama kanalına yüzmeyi bilmeyenler geldiğinde dövdüklerini anlatarak, “Bizler yüzmeyi bildiğimiz için sorun olmuyor ama bazen yüzmeyi bilmeyen çocuklar geliyor. Onlara 'suya girmeyin' diyerek uyarı yapıyoruz. Eğer bizi dinlemezlerse döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar üzülüp ağlasın” dedi.

"EĞER ONU KURTARMASAK ANNE VE BABASI ÜZÜLECEKTİ"

13 yaşındaki Mehmet Demir ise sulama kanalına girmekten korkmadığını söyleyip boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardığını anlattı. Demir, “Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Havalar sıcak bizler de yüzmek zorundayız. Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Burada az önce birisi boğuluyordu ben ve arkadaşlarım kurtardık. Eğer onu kurtarmasak anne ve babası üzülecekti” ifadelerini kullandı.