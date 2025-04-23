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 | Sule Altinel

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Adana’da 22 yaşındaki genç, apartman dairesinde 2 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli saklandığı evde polis tarafından kıstırıldı. Kaçacak yer bulamayan zanlı, yakalanacağını anlayınca intihar etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 03:17
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 03:17

Adana'da korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Eser (22), Gürselpaşa Mahallesi’nde bir apartman dairesinde Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş (20) ile buluştu. Kısa süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Eser, tabancasını çekerek her iki kişiye de defalarca ateş etti.

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihar etti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Göğsünden vurulan 2 kişi, olay yerinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Mehmet Eser’in Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti.

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihar etti

YAKALANMAMAK İÇİN CANINA KIYDI

Adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerini fark eden Eser, binanın damına çıktı. Burada kaçış şansı kalmadığını anlayan zanlı, yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

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