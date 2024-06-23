Adana'da dehşet: Damadın aile katliamı görüntüleri ortaya çıktı

23 Haziran 2024 22:19 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 22:51

Adana’nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta bir damat adeta dehşet saçtı. Şükran A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmaya karar verince 3 aylık evladı Deniz’i de babasına göstermedi. Hakim A., öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi.

KURŞUN YAĞDIRDI

"Bana çocuğumu neden göstermiyorsun?" diyerek tartışmaya başlayan Hakim A., belindeki tabancasını çıkararak önce eşi Şükran'ı, daha sonra kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kayınbiraderi Muhammed E.'ye kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Hakim A. ise babası Şerif A. ile birlikte bebeğini alarak 81 EM 836 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan Hakim A.'nın cinayeti işlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin "Hakim yapma" diye bağırdığı, bu sırada Hakim A.'nın otomobiline gidip silahını doldurup yerde yatan eşine tekrar ateş ettiği görüldü.