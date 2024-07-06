Adana'da dehşete düşüren olay! Eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü

06 Temmuz 2024 09:49 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 10:03

Kürek cinayeti davasında karar! Yeğeninin ölümüne neden olan dayının cezası belli oldu

Kürek cinayeti davasında karar! Yeğeninin ölümüne neden olan dayının cezası belli oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Faruk Soyyiğit (33) ve eşi T.S.'ye şiddet uyguladı. Şiddete uğrayan T.S. çantasını alıp baba evine gitti.

İstanbul'dan Adana'ya tatile gelen Mehmet Kuş ise kız kardeşinin şiddete uğradığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Faruk Soyyiğit ile konuşmak için mahalledeki bir sokakta buluşan Kuş, eniştesi Soyyiğit'i tabanca ile vurarak kaçtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaralanan Soyyiğit kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Soyyiğit hastaneye kaldırdı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheliyi yakalamak için yaptığı çalışmalarda Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine eve operasyon yaparak Mehmet Kuş'u yakaladı.

"KAVGA ÇIKINCA OLAN OLDU"

Kuş emniyetteki ifadesinde,” Ablama kötü davranıyordu, konuşmak için buluşmuştuk. Kavga çıkınca olan oldu, pişmanım” dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.