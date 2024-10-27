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Adana'da depreme düğünde yakalandılar: Halay çekenler kaçıştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ekim 2024 23:02 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 23:03

Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Seyhan'da bir düğünde depremi hisseden vatandaşlar eğlenmeyi bırakıp kaçmaya başladı. Sarsıntı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana​'nın merkez Seyhan​ ilçesindeki bir düğünde deprem​ anı kaydedildi. Kozan​ ilçesinde saat 20.07'de 5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar halayı bırakıp kaçmaya başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Adana'da saat 20.07’de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20,13 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, deprem Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi.

Adana'da depreme düğünde yakalandılar: Halay çekenler kaçıştı - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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