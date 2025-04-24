Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Adana'da doğa gezisi kabusa döndü! 127 saat filmini aratmayan kurtarma operasyonu

Kolunu kayalara sıkıştıran adamı itfaiye ekipleri zamanla yarışarak kurtardı. Yaşanan olay 2010 yapımı 127 Saat (127 Hours) adlı sinema filmini akıllara getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 08:34
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 08:34

Adana’nın Karaisalı ilçesinde doğa gezisine çıkan bir vatandaş, suyun içinden bir cisim almak isterken kolunu iki kaya arasına sıkıştırdı. Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu sonrası şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay, Oscar adayı 127 Saat filmini akıllara getirdi.

KAYA ARASINDA MAHSUR KALDI

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Karaisalı ilçesindeki kırsal bir bölgede yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, su birikintisinde dikkatini çeken bir nesneyi almak isterken kolunu iki kaya arasına soktu. Ancak bu sırada kolu sıkıştı ve dışarı çıkaramadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şiddetli depreme berberde yakalandı! Panik yapanları gülerek izledi

ARKADAŞLARI YARDIM ÇAĞIRDI

Durumun ciddiyetini fark eden arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayanın yapısını bozmadan ve vatandaşa zarar vermeden dikkatli bir şekilde çalışarak uzun uğraşlar sonunda kolu sıkıştığı yerden kurtardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya’da korkunç olay! Manzara izleyeyim derken canından oldu

127 SAAT FİLMİNİ HATIRLATTI

Yaşanan olay, 2010 yapımı 127 Saat (127 Hours) adlı sinema filmini akıllara getirdi. Film, gerçek bir hikâyeye dayanıyor. Dağcı Aron Ralston’un ABD'nin Utah eyaletinde yalnız başına çıktığı bir yürüyüş sırasında kolunun bir kaya tarafından sıkışması ve beş gün boyunca mahsur kalmasının ardından kendi kolunu keserek kurtulmasını konu alıyor. James Franco’nun başrolünde olduğu film, izleyenleri derinden etkilemişti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarılan vatandaş, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sıkça Sorulan Sorular

127 SAAT FİLMİ GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?
127 Saat (127 Horus) filmi Aron Ralston isimli ABD'li dağcının gerçek hayat hikayesine dayanıyor. Aron Lee İnter’deki işini bırakarak, kimseye haber vermeden Utah’ın Blue Jhon Kanyonu’na doğru yola çıktı. Blue Jhon Kanyonu’ndan geçiş yaptığı sırada bastığı bir kaya yerinden oynayan Ralston 360 kilogramlık dev kayayla aşağı düştü. Aron’un sağ kolu, kanyon duvarı ile düşen kayanın arasında kaldı. Kayadan kurtulamayan Ralston 127 saat sonra açlık, susuzluk ve soğuk havanın neden olduğu hipotermi gibi hayati sorunlar yaşamaya başladı. Kurtulma umudu tükenen Ralston radikal bir karar alarak son bir gayretle önce kol kemiklerini kırdı ardından çakısıyla kestiği kolunu kayadan ayırdı. Kan kaybeden ve ayakta durmaya mecali olmayan dağcıyı birkaç kilometre sonra turist bir aile gördü. Acilen tedavi altına alınan genç adam 127 saatte tam 18. Kg kaybetmişti.
ETİKETLER
#adana
#hastane
#kurtarma
#olay
#127 saat filmi
#film gibi olay
#Doğa Gezisi
#Kayalar
#Yıkanma
#Mahsur Kalma
#127 Saat
#Karaisalı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.