Adana'da doğa gezisi kabusa döndü! 127 saat filmini aratmayan kurtarma operasyonu

Adana’nın Karaisalı ilçesinde doğa gezisine çıkan bir vatandaş, suyun içinden bir cisim almak isterken kolunu iki kaya arasına sıkıştırdı. Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu sonrası şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay, Oscar adayı 127 Saat filmini akıllara getirdi.

KAYA ARASINDA MAHSUR KALDI

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Karaisalı ilçesindeki kırsal bir bölgede yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, su birikintisinde dikkatini çeken bir nesneyi almak isterken kolunu iki kaya arasına soktu. Ancak bu sırada kolu sıkıştı ve dışarı çıkaramadı.

ARKADAŞLARI YARDIM ÇAĞIRDI

Durumun ciddiyetini fark eden arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayanın yapısını bozmadan ve vatandaşa zarar vermeden dikkatli bir şekilde çalışarak uzun uğraşlar sonunda kolu sıkıştığı yerden kurtardı.

127 SAAT FİLMİNİ HATIRLATTI

Yaşanan olay, 2010 yapımı 127 Saat (127 Hours) adlı sinema filmini akıllara getirdi. Film, gerçek bir hikâyeye dayanıyor. Dağcı Aron Ralston’un ABD'nin Utah eyaletinde yalnız başına çıktığı bir yürüyüş sırasında kolunun bir kaya tarafından sıkışması ve beş gün boyunca mahsur kalmasının ardından kendi kolunu keserek kurtulmasını konu alıyor. James Franco’nun başrolünde olduğu film, izleyenleri derinden etkilemişti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarılan vatandaş, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.