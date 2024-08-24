Adana'da domates yüklü kamyonetin devrildiği anlar anbean kameraya yansıdı!

24 Ağustos 2024 20:56 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 20:58

Haftanın en çok kazandıranları belli oldu! Dolar ve altın yatırımcısını güldürdü

Haftanın en çok kazandıranları belli oldu! Dolar ve altın yatırımcısını güldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu bir domates yüklü kamyonet devrildi. Seyir halindeki kamyonetin lastiklerinden biri patladı ve araç bir süre yana yatık şekilde ilerledikten sonra devrildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI, DOMATESLER YOLA SAÇILDI

Sürücünün hafif yaralandığı kazada, taşıdığı domatesler yola saçıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonetin devrildiği anlar arka araçtan saniye saniye kaydedildi.