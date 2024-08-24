Adana'da domates yüklü kamyonetin devrildiği anlar anbean kameraya yansıdı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ağustos 2024 20:56 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 20:58
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda kamyonet lastiğinin patlaması sonrası devrildi. Domates yüklü kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu bir domates yüklü kamyonet devrildi. Seyir halindeki kamyonetin lastiklerinden biri patladı ve araç bir süre yana yatık şekilde ilerledikten sonra devrildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI, DOMATESLER YOLA SAÇILDI
Sürücünün hafif yaralandığı kazada, taşıdığı domatesler yola saçıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kamyonetin devrildiği anlar arka araçtan saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com