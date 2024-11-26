Adana'da elektrikli bisiklet faciası! Araçla kafa kafaya girdi: 1 ölü, 2 yaralı

26 Kasım 2024 23:13 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 23:15

Adana’da kırmızı ışıkta geçen elektrikli bisikletli bir kişi ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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Adana​'nın Seyhan​ ilçesinde meydana gelen kazada, iddiaya göre 20 yaşındaki Abdullah D., kullandığı elektrikli bisikletle kırmızı ışıkta geçiş yaptı. Bu esnada, yeşil ışıkta seyir halinde olan Deniz E.’nin kullandığı 01 UF 025 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklette bulunan sürücü Abdullah D., yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Luay İ. ve 16 yaşındaki Şükriye Düveci yola savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Abdullah D. ve Luay İ. Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Şükriye Düveci ise özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak Düveci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, Deniz E.’yi ise ifadesini almak için polis merkezine götürdü.