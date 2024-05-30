Adana'da eski enişte dehşet saçtı! Baldızı ile erkek arkadaşını vurdu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 May 2024 01:47 - Güncelleme : 30 May 2024 02:01
Adana’da bir kişi, eski karısının kız kardeşi ile erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. Olayda baldız ağır yaralanırken, erkek arkadaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde eski enişte dehşeti yaşandı. İddiaya göre, Murat K., kendisine ait olan evde ayrıldığı eşinin kız kardeşi Deniz T. ve erkek arkadaşı Şahan U. ile oturduğu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat K. tüfek ile Deniz T. ve Şahan U.’ya ateş açtı.
Deniz T. ile Şahan U. kanlar içerisinde yere yığılırken Murat K. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Şahan U. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz T.’nin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.
Şahan U.’nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı