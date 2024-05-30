Adana'da eski enişte dehşet saçtı! Baldızı ile erkek arkadaşını vurdu

30 May 2024 01:47 - Güncelleme : 30 May 2024 02:01

Anne üç çocuğunu baba dehşetine terk etti! Kan donduran aile katliamı

Anne üç çocuğunu baba dehşetine terk etti! Kan donduran aile katliamı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde eski enişte dehşeti yaşandı. İddiaya göre, Murat K., kendisine ait olan evde ayrıldığı eşinin kız kardeşi Deniz T. ve erkek arkadaşı Şahan U. ile oturduğu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat K. tüfek ile Deniz T. ve Şahan U.’ya ateş açtı.

Deniz T. ile Şahan U. kanlar içerisinde yere yığılırken Murat K. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Şahan U. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz T.’nin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Şahan U.’nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.