Adana'da evlat vahşeti... Annesini bıçaklayıp bastonla boğarak öldürdü! Cinayetin sebebi ortaya çıktı

14 Ekim 2024 21:43 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 22:33

Adana'da akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Gözü dönen bir cani, annesini bıçakladı. Bununla da yetinmeyen şahıs, bastonla annesini boğarak öldürdü. Zanlı gözaltına alınırken, korkunç cinayetin sebebi ortaya çıktı.

Adana peş peşe iki korkunç cinayet​ yaşandı. Çukurova'da göl kenarına giden bir kişinin kız arkadaşını öldürüp intihar etmesinden sonra akşam saatlerinde bir vahşet daha yaşandı. Cinnet getiren şahıs annesini önce bıçakladı, sonra bastonla boğarak öldürdü.

Korkunç olay ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Haceli A. (45) isimli şahıs, annesi Nimet Araz (75) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

ANNESİNİ KATLEDİP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Cinnet getiren Haceli A., annesini bıçakladı. Bıçağın kırılması üzerine şahıs, yaralı annesini bastonla boğarak öldürdükten sonra 112'yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulundu.

CİNAYETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, Haceli A., annesi Nimet Araz ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı ve korkunç cinayeti işledi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çiftçilik yapan şüphelinin 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.