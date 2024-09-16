Adana'da feci kaza! Tır ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Eylül 2024 09:09 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:28
Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Tır ile servis minibüsünün karıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada; sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir tır ile servis minibüsü bağlantı yolunda çarpıştı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı