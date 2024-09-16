Adana'da feci kaza! Tır ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı

16 Eylül 2024 09:09 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:28

Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Tır ile servis minibüsünün karıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.