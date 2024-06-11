Adana'da feci olay: Küçük çocuk asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak can verdi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Haziran 2024 11:59 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:03
Adana'da korkunç bir ölüm meydana geldi. Tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Avan (11), merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.
SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı