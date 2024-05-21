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Adana'da genç adam sulama kanalında can verdi: Yakınları sinir krizi geçirdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 09:21 - Güncelleme : 21 May 2024 09:30
Adana&#039;da genç adam sulama kanalında can verdi: Yakınları sinir krizi geçirdi

Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç korkunç şekilde can verdi. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana gelen olayda, serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki yabancı uyruklu Mecid Barho (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çırpınmaya başlayan Barho, sudan çıkamayınca çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli gemi ve kurbağa adamlar sevk edildi.Adana'da genç adam sulama kanalında can verdi: Yakınları sinir krizi geçirdi - 1. Resim

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Gemi ve kurbağa adamlar akşam saatlerinde yaptığı aramaya havanın kararmasıyla son verdi. Günün ilk ışıklarında gemi ve kurbağa adamlar tekrardan arama çalışmalarına başladı.

Yapılan arama çalışmalarında Mecid Barho’nun cansız bedenine düştüğün yerin 5 kilometre uzağında ulaşıldı. Ceset polisler tarafından sulama kanalından çıkarıldı.

Ölen gencin yakınları cesedin üzerine kapanarak gözyaşlarına boğuldu. Barho’nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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