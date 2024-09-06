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Adana'da genç uzman çavuş kazada can verdi! Acı detay yürekleri yaktı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Eylül 2024 09:33 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:03

TSK'da görevli uzman çavuş Hamza Yılmaz, Adana'da motosikletiyle kaza geçirdi. Otomobille çarpışan Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uzman çavuşla ilgili detay yürekleri sızlattı.

Adana'da dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada uzman çavuş Hamza Yılmaz hayatını kaybetti.

Kozan ilçesi çevreyolu üniversite kavşağında meydana gelen trafik kazasında, uzman çavuş Hamza Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, İ.Ü. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Adana'da genç uzman çavuş kazada can verdi! Acı detay yürekleri yaktı - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Yılmaz, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 25 yaşındaki Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana'da genç uzman çavuş kazada can verdi! Acı detay yürekleri yaktı - 2. Resim

YÜREK YAKAN DETAY...

Uzman çavuş Hamza Yılmaz'ın ölümünde yürekleri sızlatan bir detay ortaya çıktı. Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yapan genç askerin yıllık izin için memleketi Adana'ya geldiği öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan kaza sonrası otomobil sürücüsü işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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