Adana'da genç uzman çavuş kazada can verdi! Acı detay yürekleri yaktı
TSK'da görevli uzman çavuş Hamza Yılmaz, Adana'da motosikletiyle kaza geçirdi. Otomobille çarpışan Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uzman çavuşla ilgili detay yürekleri sızlattı.
Adana'da dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada uzman çavuş Hamza Yılmaz hayatını kaybetti.
Kozan ilçesi çevreyolu üniversite kavşağında meydana gelen trafik kazasında, uzman çavuş Hamza Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, İ.Ü. idaresindeki otomobille çarpıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Yılmaz, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 25 yaşındaki Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YÜREK YAKAN DETAY...
Uzman çavuş Hamza Yılmaz'ın ölümünde yürekleri sızlatan bir detay ortaya çıktı. Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yapan genç askerin yıllık izin için memleketi Adana'ya geldiği öğrenildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Öte yandan kaza sonrası otomobil sürücüsü işlemlerinin ardından gözaltına alındı.