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Adana'da halk plajı cinayeti! Kurşunlar havada uçuştu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ağustos 2024 16:12 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:20
Adana&#039;da halk plajı cinayeti! Kurşunlar havada uçuştu

 Adana'da halk plajında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Kurşunların peş peşe ateşlendiği olayda polis inceleme başlattı.

Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesi'nde bulunan halk plajında kurşunlar havada uçuştu. Bir kişi bankta oturan Sadri Akarslan ve Veli Can Ö.'ye ateş açtı. 

HER YERDE ARANIYORLAR 

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği Sadri Akarslan olay yerinde hayatını kaybederken, Veli Can Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı, failin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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