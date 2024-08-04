Adana'da halk plajı cinayeti! Kurşunlar havada uçuştu

04 Ağustos 2024 16:12 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:20

Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesi'nde bulunan halk plajında kurşunlar havada uçuştu. Bir kişi bankta oturan Sadri Akarslan ve Veli Can Ö.'ye ateş açtı.

HER YERDE ARANIYORLAR

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği Sadri Akarslan olay yerinde hayatını kaybederken, Veli Can Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı, failin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.